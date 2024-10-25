ФОТО. Игрок клуба АПЛ тренируется стать пилотом. Кто он?

Левый защитник «Ипсвича» Лейф Дэвис рассказал о своём хобби и захватывающих планах на футбольную пенсию.

24-летний футболист уже проходит соответствующие курсы. О чем он рассказал изданию The Sun:

«Лицензия частного пилота станет началом, и я могу решить, чем я хочу заниматься после, надеюсь, успешной карьеры.

Я сам научился это делать. Программное обеспечение называется FlightSim, и на нем тренируются другие люди в мире.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Лондоне будет кто-то, скажем, за компьютером, и он будет управлять воздушным движением. Так что если я летаю, я также должен поговорить с ним.

Это как в реальной жизни, но на компьютере. Вам не нужно смотреть в телефон, вам не нужно думать о футболе, это просто отключает вас от всего», – рассказал про своё увлечение Дэвис.