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25 октября 2024, 23:51 | Обновлено 25 октября 2024, 23:55
278
0

ФОТО. Игрок клуба АПЛ тренируется стать пилотом. Кто он?

Неожиданное хобби Лейфа Дэвиса

25 октября 2024, 23:51 | Обновлено 25 октября 2024, 23:55
278
0
ФОТО. Игрок клуба АПЛ тренируется стать пилотом. Кто он?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейф Дэвис

Левый защитник «Ипсвича» Лейф Дэвис рассказал о своём хобби и захватывающих планах на футбольную пенсию.

24-летний футболист уже проходит соответствующие курсы. О чем он рассказал изданию The Sun:

«Лицензия частного пилота станет началом, и я могу решить, чем я хочу заниматься после, надеюсь, успешной карьеры.

Я сам научился это делать. Программное обеспечение называется FlightSim, и на нем тренируются другие люди в мире.

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В Лондоне будет кто-то, скажем, за компьютером, и он будет управлять воздушным движением. Так что если я летаю, я также должен поговорить с ним.

Это как в реальной жизни, но на компьютере. Вам не нужно смотреть в телефон, вам не нужно думать о футболе, это просто отключает вас от всего», – рассказал про своё увлечение Дэвис.

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фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ипсвич
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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