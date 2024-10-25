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Англия
25 октября 2024, 21:55 | Обновлено 25 октября 2024, 22:18
607
9

ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию

Книга называется Believe (Верить) и написана на английском языке

25 октября 2024, 21:55 | Обновлено 25 октября 2024, 22:18
607
9
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
УПЛ

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала и Александр Зинченко издал свою автобиографию.

Книга называется Believe (Верить). Написана на английском языке, объем – 288 страниц.

Александр Зинченко, презентуя автобиографию в соцсетях, написал:

«Сегодня вышла моя книга, Believe. Для меня было честью рассказать свою историю: от подростковых лет, когда я играл в любительский футбол, до выступлений за две величайшие команды современности. Надеюсь, вы увидите честный и проницательный взгляд на игру, которую я люблю».

В своей карьере Зинченко выступал за команды Шахтер (юноши), Уфа, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал.

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Александр Зинченко книги фото lifestyle
Николай Степанов Источник: Instagram
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Комментарии 9
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Harun Bakircioğlu
А это видимо одна из причин по которой Артета перестал его выпускать вообще, даже на замену предпочел 20-летнего. Зарозумiлий. Делает вид, что постиг все, вступает в полемику даже с Гвардиолой, у Артеты вообще на шее наверно сидел, пока тому не надоело. В 27 лет выпускать автобиографию, какая-то хохма.
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+3
Diesel
Мені здається автобіографії пишуться у більш зрілому віці.
Або зіна закінчує з футболом. 
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+1
zhyr
Легенда!)))
Ответить
0
turist86
Хтось вважає, що Олександр сам написав книгу? Це його дружина, журналістка Влада написала 
Ответить
0
antt
Круто. Футболісти у нас такі книги пищуть про себе. Назва на тему цього сезону в Арсеналі?
Ответить
0
Bulba_sumkin
Ох уж эти писатели, Соль, Зинченко))
Ответить
-1
MaximusOne
Походу як футболіст він вже закінчився, не має прагнення до чогось...
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-1
TolsTIyELF
Дивак.
Ответить
-1
ПУМА
Чому не державною?)
Ответить
-1
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