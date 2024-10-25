ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала и Александр Зинченко издал свою автобиографию.

Книга называется Believe (Верить). Написана на английском языке, объем – 288 страниц.

Александр Зинченко, презентуя автобиографию в соцсетях, написал:

«Сегодня вышла моя книга, Believe. Для меня было честью рассказать свою историю: от подростковых лет, когда я играл в любительский футбол, до выступлений за две величайшие команды современности. Надеюсь, вы увидите честный и проницательный взгляд на игру, которую я люблю».

В своей карьере Зинченко выступал за команды Шахтер (юноши), Уфа, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал.