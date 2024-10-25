ФОТО. Крауч получил по лицу. Экс-футболист попробовал себя в регби
Бывший игрок сборной Англии не скучает после завершения карьеры
43-летний экс-футболист Питер Крауч вместе со своим коллегой Джо Коулом попробовали себя в регби.
Если в футболе эти двое могут похвастаться блестящими карьерами, то первая попытка в регби обернулась забавными моментами.
Оба футболиста приняли участие в тренировке под руководством чемпиона мира по регби в составе сборной Англии Бена Кея.
Во время тренировки регбийный мяч попал Питеру Краучу в лицо. Он явно не был в восторге от такого дебюта, но в конце концов продолжил тренировку.
Кей заставил экс-футболистов испытать все возможное: Крауч и Коул пробивали пенальти, отрабатывали защитные приемы и даже немного толкались друг с другом.
Напомним, ранее Войцех Щенсны, который длительное время выступал в Англии, выразил удивление тем, что молодое поколение не помнит его игры за «Арсенал».
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