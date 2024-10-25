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Англия
25 октября 2024, 22:02 | Обновлено 25 октября 2024, 22:19
685
1

ФОТО. Крауч получил по лицу. Экс-футболист попробовал себя в регби

Бывший игрок сборной Англии не скучает после завершения карьеры

25 октября 2024, 22:02 | Обновлено 25 октября 2024, 22:19
685
1
ФОТО. Крауч получил по лицу. Экс-футболист попробовал себя в регби
TheSun. Питер Крауч и Джо Коул

43-летний экс-футболист Питер Крауч вместе со своим коллегой Джо Коулом попробовали себя в регби.

Если в футболе эти двое могут похвастаться блестящими карьерами, то первая попытка в регби обернулась забавными моментами.

Оба футболиста приняли участие в тренировке под руководством чемпиона мира по регби в составе сборной Англии Бена Кея.

Во время тренировки регбийный мяч попал Питеру Краучу в лицо. Он явно не был в восторге от такого дебюта, но в конце концов продолжил тренировку.

Кей заставил экс-футболистов испытать все возможное: Крауч и Коул пробивали пенальти, отрабатывали защитные приемы и даже немного толкались друг с другом.

Напомним, ранее Войцех Щенсны, который длительное время выступал в Англии, выразил удивление тем, что молодое поколение не помнит его игры за «Арсенал».

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Питер Крауч Джо Коул регби сборная Англии по футболу фото
Олександр Сільченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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c_a_p2
Регбі це інше... Футбальори там не грають!  Дивлюся часто матчі в запису та Кубкові!!!
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