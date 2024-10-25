Украина. Премьер лига25 октября 2024, 17:45 |
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Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа
Проблема с результатами и голами
25 октября 2024, 17:45 |
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«Рух» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем», продлив серию без побед в УПЛ до шести встреч.
Последний раз львовская команда выигрывала 30 августа, когда обыграла «Ингулец». После этого «Рух» пять раз сыграл вничью и один раз проиграл. При этом трижды львовяне сыграли 0:0.
В турнирной таблице команда Виталия Пономарева с 14 очками занимает 6-е место.
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Комментарии 2
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С голами и результатом проблемы,зато с судьями всё прекрасно у руха)
Кажись у Реброва, тоже что то такое спрашивали
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