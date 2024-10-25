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  4. Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 17:45 |
410
2

Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа

Проблема с результатами и голами

25 октября 2024, 17:45 |
410
2
Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа
ФК Рух

«Рух» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем», продлив серию без побед в УПЛ до шести встреч.

Последний раз львовская команда выигрывала 30 августа, когда обыграла «Ингулец». После этого «Рух» пять раз сыграл вничью и один раз проиграл. При этом трижды львовяне сыграли 0:0.

В турнирной таблице команда Виталия Пономарева с 14 очками занимает 6-е место.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Chicot
С голами и результатом проблемы,зато с судьями всё прекрасно у руха)
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-1
VovanSidorovi4
Кажись у Реброва, тоже что то такое спрашивали
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-1
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