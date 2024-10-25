Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа

«Рух» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем», продлив серию без побед в УПЛ до шести встреч.

Последний раз львовская команда выигрывала 30 августа, когда обыграла «Ингулец». После этого «Рух» пять раз сыграл вничью и один раз проиграл. При этом трижды львовяне сыграли 0:0.

В турнирной таблице команда Виталия Пономарева с 14 очками занимает 6-е место.