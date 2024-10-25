Евро-2025. Женская сборная Украины объявила состав на матч плей-офф
Соперницами нашей команды будут игроки сборной Турции
25 октября в Стамбуле на арене «Эсенлер» женская сборная Украины проведет выездной поединок первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с «Турцией».
На воротах будет стоять Екатерина Самсон («Ворскла»). Слева в защите Ольга Басанская («Металлист-1925»), справа Екатерина Корсун («Ворскла»). В центре будут играть Любовь Шматко («Фомгет», Турция) и Дарья Апанащенко («Металлист-1925»).
В опорной зоне будут действовать Даяна Семкив («Колос») и Анна Петрик («Металлист-1925»). Яна Калинина («Ворскла») расположилась в центре полузащиты. Помогать на флангах будут Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция) и Вероника Андрухив («Колос»).
На острие атаки будет действовать Роксолана Кравчук («Ворскла»).
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