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Сборная УКРАИНЫ
25 октября 2024, 17:01 |
113
0

Евро-2025. Женская сборная Украины объявила состав на матч плей-офф

Соперницами нашей команды будут игроки сборной Турции

25 октября 2024, 17:01 |
113
0
Евро-2025. Женская сборная Украины объявила состав на матч плей-офф
УАФ

25 октября в Стамбуле на арене «Эсенлер» женская сборная Украины проведет выездной поединок первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с «Турцией».

На воротах будет стоять Екатерина Самсон («Ворскла»). Слева в защите Ольга Басанская («Металлист-1925»), справа Екатерина Корсун («Ворскла»). В центре будут играть Любовь Шматко («Фомгет», Турция) и Дарья Апанащенко («Металлист-1925»).

В опорной зоне будут действовать Даяна Семкив («Колос») и Анна Петрик («Металлист-1925»). Яна Калинина («Ворскла») расположилась в центре полузащиты. Помогать на флангах будут Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция) и Вероника Андрухив («Колос»).

На острие атаки будет действовать Роксолана Кравчук («Ворскла»).

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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