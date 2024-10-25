Украина. Премьер лига25 октября 2024, 16:10 |
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Динамо U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Встреча лидеров юношеского чемпионата Украины
25 октября 2024, 16:10 |
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27 октября в 13:00 начнется матч лидеров юношеского чемпионата Украины между «Динамо» U-19 и «Шахтером» U-19. Игра пройдет на базе киевлян в Конча-Заспе.
В турнирной таблице обе команды идут без поражений и лишь по разу потеряв очки – у «Динамо» и «Шахтера» по 28 пунктов.
Динамо U-19 – Шахтер U-19. Старт в 13:00
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