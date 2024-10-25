Украина. Премьер лига25 октября 2024, 14:48 |
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Рух – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30
25 октября 2024, 14:48 |
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Сегодня, 25 октября «Рух» на Арене Львов в одиннадцатом туре УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слюсар, Федор, Пастух, Карабин, Квасница, Клайвер.
«Черноморец»: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу, Ермаков, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко.
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