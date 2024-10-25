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  4. Рух – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 14:48 |
247
0

Рух – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30

25 октября 2024, 14:48 |
247
0
Рух – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 25 октября «Рух» на Арене Львов в одиннадцатом туре УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слюсар, Федор, Пастух, Карабин, Квасница, Клайвер.

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу, Ермаков, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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