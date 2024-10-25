Рух – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 25 октября «Рух» на Арене Львов в одиннадцатом туре УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слюсар, Федор, Пастух, Карабин, Квасница, Клайвер.

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу, Ермаков, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко.