«Что можно сказать?» Ващук объяснил, почему Динамо не выиграло у Ромы

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал поражение команды от римской «Ромы» (0:1) в матче 11-го тура основного этапа Лиги Европы.

– Если на 15-й минуте футболист «Динамо» перехватил мяч и просто выбил его вперед без какого-то прессинга, отбился, то что можно сказать? Это, кажется, Биловар был. Настроение у него было не очень такое, чтобы выигрывать эту игру.

– Я так понимаю, это был план Шовковского на игру – сыграть плотнее в защите, чтобы не пропустить. Считаете, он не оправдал себя?

– Почему не оправдал? «Рома» забили только один гол, и тот с пенальти. Хотели перевернуть игру потом, но где-то не удавалось.

– Этот единственный гол «Рома» забила с пенальти, который назначили за нарушение Михавко. Как оцените его игру в последнее время и очередную ошибку?

– Ему надо немного успокоиться, переключиться. Какие-то такие ошибки – то позиционно, то за трусы хватает. Кто с ним рядом играет, не чувствует от него надежности. Он играет сам по себе. Не играет с партнерами. Это вопрос опыта, но все хотят результат уже сейчас. Так было всегда. Никто не смотрел на возраст или рост.

– В целом результат игры в Риме закономерен?

– Не могу так сказать. «Рома» играла так, как ей и нужно было. А «Динамо» надо было вырывать свое. Тому же Герреро, которого взяли, надо было больше настроения давать впереди, больше моментов создавать самому. В последние игры не вижу от него назойливого желания проявить себя.

– Как вам в целом кадровые изменения в стартовом составе, где было много неожиданных фамилий?

– Возможно, это связано с подготовкой к «Шахтеру», но в целом и «Динамо», и «Шахтер» проиграли 0:1, поэтому к дерби готовы.