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Лига Европы
25 октября 2024, 14:23 | Обновлено 25 октября 2024, 14:45
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«От футбола Ромы и Динамо хотелось спать». Экс-форвард сборной об игре ЛЕ

Иван Гецко считает, что Шовковский сознательно не выставил на игру лидеров

25 октября 2024, 14:23 | Обновлено 25 октября 2024, 14:45
950
0
«От футбола Ромы и Динамо хотелось спать». Экс-форвард сборной об игре ЛЕ
dynamo.kiev.ua. Иван Гецко

В третьем туре группового раунда Лиги Европы по футболу «Рома» дома нанесла поражение «Динамо» – 1:0.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало участникам продемонстрировать зрелищную игру:

– Если откровенно, вчерашний поединок мне не понравился. Невысокие скорости, мало голевых моментов и интересных продолжений. Как говорят в таких случаях, футбол в исполнении «Ромы» и «Динамо» располагал ко сну.

– Возможно это потому, что в стартовых составах, особенно у «Динамо», отсутствовали ключевые исполнители?

– Похоже, что да. Все же, роль легионера «горожан» Дибалы или нашего Шапаренко – определяющая.

– Как бы вы объяснили такой выбор наставника киевлян Александра Шовковского?

– Для динамовцев сейчас на первом плане – поединок с «Шахтером» в УПЛ 27 октября. Поэтому наставник и выставил экспериментальный состав, чтобы сохранить лидерам силы и избежать повреждений. В случае победы в воскресенье киевляне сделают весомую заявку на «золото». А в Лиге Европы еще можно наверстать упущенное.

– Тогда, как вам тактическая схема 3-5-2 во вчерашнем исполнении гостей?

– Шовковский прилагает усилия, чтобы навести порядок в обороне. Игра в три центральных защитника – один из вариантов. Вчера снова оборона гостей была небезгрешна. Как, впрочем, и действия в нападении.

– Действительно, именно грубая ошибка стоппера Тараса Михавко привела к назначению пенальти, который и решил судьбу противостояния.

– Я это объясняю неуравновешенностью молодого защитника. Ему хочется сыграть надежно, а мастерство еще не на должном уровне. Отсюда и два автогола в текущем сезоне, привезенный вчера пенальти. Это проблема роста и обидно, что из-за этого страдает команда.

– С другой стороны защитники киевлян без особых усилий нейтрализовали лидера нападения римлян Артема Довбика, который, если бы не реализованный пенальти, вообще был незаметен на поле.

– Артем был одним из худших на поле, хотя, отнюдь нельзя сказать, что партнеры не играли на него. Но Довбик постоянно оказывался не в нужном месте. Это присуще ему и в матчах за украинскую сборную. Хорошо, что хотя бы не промахивается с 11-метровой отметки.

– После третьего поражения подряд у динамовцев еще есть шансы пробиться в следующий раунд Лиги Европы?

– Они еще есть, но ситуация близка к критической. В следующем туре надо обязательно побеждать «Ференцварош» – сложного оппонента. Здесь уже экспериментальным составом не обойдется.

Поединок «Динамо» – «Ференцварош» состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд.

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Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо Иван Гецко инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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