Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Роскошный Миша». Мудрик получил награду от фанатов Челси
Лига конференций
25 октября 2024, 13:51 | Обновлено 25 октября 2024, 13:52
818
0

«Роскошный Миша». Мудрик получил награду от фанатов Челси

Болельщики «синих» признали украинца лучшим игроком матча против «Панатинаикоса»

25 октября 2024, 13:51 | Обновлено 25 октября 2024, 13:52
818
0
«Роскошный Миша». Мудрик получил награду от фанатов Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций между греческим «Панатинаикасом» и лондонским «Челси». Разгромную победу со счетом 4:1 одержала гостевая команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе «синих» полный поединок провел украинский вингер Михаил Мудрик. За 90 минут на поле он успел отметиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Болельщики «Челси» высоко оценили перфоманс 23-летнего футболиста, признав его лучшим игроком «синих» в этой встрече. Михаил в опросе набрал 48% голосов.

«Роскошный Миша», – подписал соответствующую публикацию с результатом опроса официальный аккаунт «Челси» в социальной сети Twitter.

По теме:
Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0. Почему заменили Таловерова? Видео голов
Бетис – Копенгаген – 1:1. Экс-игрок Барселоны зажигает в ЛК. Видео голов
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций лучший игрок фанаты болельщики зрители
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 октября 2024, 13:35 0
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая волна голевой засухи грозит накрыть Житомир

Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Футбол | 25 октября 2024, 07:05 9
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов

Шахтер и Динамо проиграли матчи 3-го тура на евроарене, Швеция и Кипр упустили шанс

Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 263
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем