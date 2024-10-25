«Роскошный Миша». Мудрик получил награду от фанатов Челси
Болельщики «синих» признали украинца лучшим игроком матча против «Панатинаикоса»
В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций между греческим «Панатинаикасом» и лондонским «Челси». Разгромную победу со счетом 4:1 одержала гостевая команда.
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В составе «синих» полный поединок провел украинский вингер Михаил Мудрик. За 90 минут на поле он успел отметиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Болельщики «Челси» высоко оценили перфоманс 23-летнего футболиста, признав его лучшим игроком «синих» в этой встрече. Михаил в опросе набрал 48% голосов.
«Роскошный Миша», – подписал соответствующую публикацию с результатом опроса официальный аккаунт «Челси» в социальной сети Twitter.
Magnificent Misha. 💫@DiscoverASR | #CFC | #UECL pic.twitter.com/nJ53XWYyJ5— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2024
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