«Роскошный Миша». Мудрик получил награду от фанатов Челси

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций между греческим «Панатинаикасом» и лондонским «Челси». Разгромную победу со счетом 4:1 одержала гостевая команда.

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В составе «синих» полный поединок провел украинский вингер Михаил Мудрик. За 90 минут на поле он успел отметиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Болельщики «Челси» высоко оценили перфоманс 23-летнего футболиста, признав его лучшим игроком «синих» в этой встрече. Михаил в опросе набрал 48% голосов.

«Роскошный Миша», – подписал соответствующую публикацию с результатом опроса официальный аккаунт «Челси» в социальной сети Twitter.