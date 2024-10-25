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Лига Европы
25 октября 2024, 12:49 | Обновлено 25 октября 2024, 13:08
260
0

Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд

Киевляне обновили неутешительную серию

25 октября 2024, 12:49 | Обновлено 25 октября 2024, 13:08
260
0
Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо», проиграв «Роме» со счетом 0:1, продлило безвыигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей (-1-10). Тем самым киевляне повторили свой же «рекордный» для украинских клубов результат 15-летней давности. 11 игр достигла и «рекордная» серия бело-синих с пропущенными голами в этом турнире.

Последний раз динамовцы побеждали и оставались «сухими» в Лиге Европы 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11* (=1-10)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

11 (=5-6)

Динамо

30.09.1992

Рапид В

2:3 (г)

12.03.2009

Металлист

1:0 (д)

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8 (=3-5)

Днепр

27.11.1985

Хайдук

0:1 (д)

14.09.1993

Адмира-Ваккер

1:0 (д)

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=4-4)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

7 (=2-5)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1 (г)

06.08.2015

Жилина

3:1 (д)

7 (=3-4)

Заря

02.11.2017

Герта

0:2 (г)

25.07.2019

Будучност

3:1 (г)

7 (=4-3)

Шахтер

03.12.2009

Брюгге

0:0 (д)

25.02.2016

Шальке

3:0 (г)

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11*

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

9

Динамо

03.11.2011

Бешикташ

0:1 (г)

24.10.2013

Тун

3:0 (д)

9

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8*

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

8*

Шахтер

11.03.2021

Рома

0:3 (г)

7

Днепр

29.09.2005

Хайберниан

5:1 (д)

20.09.2007

Абердин

0:0 (г)

* серия не закончена.

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цифры и факты Динамо Киев Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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