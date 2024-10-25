Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд

«Динамо», проиграв «Роме» со счетом 0:1, продлило безвыигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей (-1-10). Тем самым киевляне повторили свой же «рекордный» для украинских клубов результат 15-летней давности. 11 игр достигла и «рекордная» серия бело-синих с пропущенными голами в этом турнире.

Последний раз динамовцы побеждали и оставались «сухими» в Лиге Европы 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11* (=1-10) Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (г) 11 (=5-6) Динамо 30.09.1992 Рапид В 2:3 (г) 12.03.2009 Металлист 1:0 (д) 9 (=2-7) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 8 (=3-5) Днепр 27.11.1985 Хайдук 0:1 (д) 14.09.1993 Адмира-Ваккер 1:0 (д) 8 (=3-5) Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* (=4-4) Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 7 (=2-5) Ворскла 15.09.2011 Копенгаген 0:1 (г) 06.08.2015 Жилина 3:1 (д) 7 (=3-4) Заря 02.11.2017 Герта 0:2 (г) 25.07.2019 Будучност 3:1 (г) 7 (=4-3) Шахтер 03.12.2009 Брюгге 0:0 (д) 25.02.2016 Шальке 3:0 (г)

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11* Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (г) 9 Динамо 03.11.2011 Бешикташ 0:1 (г) 24.10.2013 Тун 3:0 (д) 9 Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 8 Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 8* Шахтер 11.03.2021 Рома 0:3 (г) 7 Днепр 29.09.2005 Хайберниан 5:1 (д) 20.09.2007 Абердин 0:0 (г)

* серия не закончена.