Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Киевляне обновили неутешительную серию
«Динамо», проиграв «Роме» со счетом 0:1, продлило безвыигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей (-1-10). Тем самым киевляне повторили свой же «рекордный» для украинских клубов результат 15-летней давности. 11 игр достигла и «рекордная» серия бело-синих с пропущенными голами в этом турнире.
Последний раз динамовцы побеждали и оставались «сухими» в Лиге Европы 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11* (=1-10)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
|
|
|
11 (=5-6)
|
Динамо
|
30.09.1992
|
Рапид В
|
2:3 (г)
|
12.03.2009
|
Металлист
|
1:0 (д)
|
9 (=2-7)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8 (=3-5)
|
Днепр
|
27.11.1985
|
Хайдук
|
0:1 (д)
|
14.09.1993
|
Адмира-Ваккер
|
1:0 (д)
|
8 (=3-5)
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8* (=4-4)
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
7 (=2-5)
|
Ворскла
|
15.09.2011
|
Копенгаген
|
0:1 (г)
|
06.08.2015
|
Жилина
|
3:1 (д)
|
7 (=3-4)
|
Заря
|
02.11.2017
|
Герта
|
0:2 (г)
|
25.07.2019
|
Будучност
|
3:1 (г)
|
7 (=4-3)
|
Шахтер
|
03.12.2009
|
Брюгге
|
0:0 (д)
|
25.02.2016
|
Шальке
|
3:0 (г)
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11*
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
|
|
|
9
|
Динамо
|
03.11.2011
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
24.10.2013
|
Тун
|
3:0 (д)
|
9
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8*
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
8*
|
Шахтер
|
11.03.2021
|
Рома
|
0:3 (г)
|
|
|
|
7
|
Днепр
|
29.09.2005
|
Хайберниан
|
5:1 (д)
|
20.09.2007
|
Абердин
|
0:0 (г)
* серия не закончена.
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