Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 12:41 |
13
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла

27 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

25 октября 2024, 12:41 |
13
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла
УПЛ

В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Ворскла» Полтава.

Команды встретятся на стадионе «Авангард».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Верес» занимает 11-е место с 10 очками. У «Ворсклы» 9 пунктов и 12-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вторая лига. 12-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Заря
где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Футбол | 25 октября 2024, 08:18 6
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме

Тарас Михавко считает, что пенальти назначили справедливо

Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24 октября 2024, 21:36 263
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме

Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы

Василий КАРДАШ: «Динамо в последний момент чего-то не хватало»
Футбол | 25.10.2024, 11:32
Василий КАРДАШ: «Динамо в последний момент чего-то не хватало»
Василий КАРДАШ: «Динамо в последний момент чего-то не хватало»
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 20:14
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем