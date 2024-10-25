В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Ворскла» Полтава.

Команды встретятся на стадионе «Авангард».

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В таблице УПЛ «Верес» занимает 11-е место с 10 очками. У «Ворсклы» 9 пунктов и 12-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV