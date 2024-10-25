Украина. Премьер лига25 октября 2024, 12:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла
27 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ
25 октября 2024, 12:41 |
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В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Ворскла» Полтава.
Команды встретятся на стадионе «Авангард».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Верес» занимает 11-е место с 10 очками. У «Ворсклы» 9 пунктов и 12-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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