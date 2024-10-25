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Премьер-лига
Верес
27.10.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 12:34 |
21
0

Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 октября состоится матч 11-го тура УПЛ

25 октября 2024, 12:34 |
21
0
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Ворскла» Полтава.

Команды встретятся на стадионе «Авангард».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Верес» занимает 11-е место с 10 очками. У «Ворсклы» 9 пунктов и 12-я позиция.

Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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