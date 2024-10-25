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  4. Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Колос – это особенная команда для меня»
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 15:32 |
47
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Колос – это особенная команда для меня»

Вратарь «Полесья» поделился ожиданиями от матча против «Колоса»

25 октября 2024, 15:32 |
47
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Колос – это особенная команда для меня»
ФК Полесье. Евгений Волынец

Вратарь житомирского «Полесья» Евгений Волынец поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против ковалевского «Колоса».

– Для тебя это особая команда. С какими эмоциями ты ожидаешь этого поединка?

– Можно сказать, что да – это особая команда для меня, но эмоции обычные. Готовимся как к обычному поединку. Да, возможно там очень много знакомых и друзей, но это не влияет на игру. Поэтому готовимся в обычном режиме, как к каждому сопернику.

– Контактируешь с кем-то из «Колоса»?

– Да, возможно там уже не так много тех, с кем я играл, но много, можно сказать, друзей с которыми я общаюсь.

– Кто твой лучший друг из «Колоса»?

– Не скажу. Но есть человек, к которому я всегда могу позвонить.

– В последнее время «Колос» нашел свою игру. Они получают неплохие результаты и даже если брать последний поединок против «Шахтера» – довольно симпатичную игру они показали, даже несмотря на то, что они находятся внизу турнирной таблицы

– Я думаю, что они не заслуженно там находятся. Да, возможно старт был сложный, но они понемногу находят свою игру и неплохо выглядят. Это очень организованная команда, плюс там есть хорошие игроки, хорошие исполнители, которые могут решить судьбу матча. Поэтому там есть неплохие футболисты. Думаю, что нам будет сложно.

– Три сильных качества «Колоса»?

– Организованность, характер и непредсказуемость.

– Как команда «Полесье» отошла от поединка с «Левым Берегом». Уже проанализировали тот поединок?

– Да, проанализировали. Сделали выводы. Нам указали на те моменты, в которых мы, можно сказать, действовали неудачно, чтобы такие матчи больше не повторялись. Поэтому, конечно, что мы хорошо поработали. Будем стараться показать другую игру и другой результат.

– «Полесью» как бы тяжело играть против команд из низов турнирной таблицы – здесь Ингулец, Левый Берег и собственно Колос, очевидно тоже похожая или не похожая команда?

– Я бы не делил команды – низы таблицы, середина, или лидеры. Со всеми сложно играть. Одни закрываются, другие хорошо прессингуют. Каждая игра не похожа на предыдущую, или на какую-то еще. Я бы не делил соперников – в каждой игре будет сложно – это факт. Потому что каждый борется за очки, за какое-то место в турнирной таблице. Слабых команд – точно нет.

Матч «Полесье» – «Колос» состоится 25 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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