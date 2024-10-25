Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»
Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте замену для возрастного польского форварда Роберта Левандовски.
В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 полевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.
Ранее легендарный Лионель Месси заявил, что именно Лаутаро Мартинес больше всего заслуживает выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.
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