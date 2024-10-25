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  4. Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Испания
25 октября 2024, 15:58 |
1662
0

Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч

Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»

25 октября 2024, 15:58 |
1662
0
Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте замену для возрастного польского форварда Роберта Левандовски.

В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 полевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Ранее легендарный Лионель Месси заявил, что именно Лаутаро Мартинес больше всего заслуживает выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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