Украина. Премьер лига25 октября 2024, 12:24 | Обновлено 25 октября 2024, 12:25
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Заря
27 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ
25 октября 2024, 12:24 | Обновлено 25 октября 2024, 12:25
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В воскресенье, 27 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Заря» Луганск.
Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 14-е место с 8 очками. У «Заря» 12 пунктов и 9-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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