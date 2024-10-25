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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 12:24 | Обновлено 25 октября 2024, 12:25
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Заря

27 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

25 октября 2024, 12:24 | Обновлено 25 октября 2024, 12:25
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Заря
УПЛ

В воскресенье, 27 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Заря» Луганск.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 14-е место с 8 очками. У «Заря» 12 пунктов и 9-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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