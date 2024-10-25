В воскресенье, 27 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Заря» Луганск.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 14-е место с 8 очками. У «Заря» 12 пунктов и 9-я позиция.

Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ