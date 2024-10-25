Украинские клубы не могут забить итальянским 8 матчей подряд

«Динамо», уступив «Роме» со счетом 0:1, продлило безголевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Италии до «рекордной» 751-й минуты. В семи предыдущих встречах с итальянцами четырежды оставался на «сухом пайке» «Шахтер» (с «Интером» – 0:0, 0:2; с «Болоньей» – 0:0; с «Аталантой» – 0:3), дважды «Заря» (с «Ромой» – 0:3, 0:4) и один раз – «Динамо» (с «Лацио» – 0:3).

Последний раз украинцы забивали итальянским клубам 18 марта 2021 года, когда форвард горняков Жуниор Мораес на 59-й минуте дома поразил ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Клуб Соперник Счет 751’* Италия 18.03.2021 688’ Италия 11.12.2019 18.03.2021 Шахтер Рома 1:2 (д) 608’ Англия 23.10.2018 26.11.2019 Шахтер Манчестер Сити 1:1 (г) 588’ Германия 13.02.2013 25.02.2016 Шахтер Шальке 3:0 (г) 582’ Франция 09.12.1998 01.12.2005 Шахтер Ренн 1:0 (г) 495’ Франция 14.02.2013 11.12.2014 Днепр Сент-Этьен 1:0 (д) 495’ Испания 01.12.2020 03.11.2021 Шахтер Реал 1:2 (г) 462’ Португалия 10.12.2020 19.09.2023 Шахтер Порту 1:3 (д) 432’ Бельгия 28.11.2013 23.04.2015 Днепр Брюгге 1:0 (д) 429’ Германия 24.09.2020 23.11.2021 Динамо Бавария 1:2 (д)

* серия не закончена.