Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские клубы не могут забить итальянским 8 матчей подряд
Лига Европы
25 октября 2024, 11:55 | Обновлено 25 октября 2024, 12:02
87
0

Украинские клубы не могут забить итальянским 8 матчей подряд

Безголевая серия наших клубов в матчах с командами из Италии достигла 751-й минуты

25 октября 2024, 11:55 | Обновлено 25 октября 2024, 12:02
87
0
Украинские клубы не могут забить итальянским 8 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо», уступив «Роме» со счетом 0:1, продлило безголевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Италии до «рекордной» 751-й минуты. В семи предыдущих встречах с итальянцами четырежды оставался на «сухом пайке» «Шахтер» (с «Интером» – 0:0, 0:2; с «Болоньей» – 0:0; с «Аталантой» – 0:3), дважды «Заря» (с «Ромой» – 0:3, 0:4) и один раз – «Динамо» (с «Лацио» – 0:3).

Последний раз украинцы забивали итальянским клубам 18 марта 2021 года, когда форвард горняков Жуниор Мораес на 59-й минуте дома поразил ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Клуб

Соперник

Счет

751’*

Италия

18.03.2021

688’

Италия

11.12.2019

18.03.2021

Шахтер

Рома

1:2 (д)

608’

Англия

23.10.2018

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

588’

Германия

13.02.2013

25.02.2016

Шахтер

Шальке

3:0 (г)

582’

Франция

09.12.1998

01.12.2005

Шахтер

Ренн

1:0 (г)

495’

Франция

14.02.2013

11.12.2014

Днепр

Сент-Этьен

1:0 (д)

495’

Испания

01.12.2020

03.11.2021

Шахтер

Реал

1:2 (г)

462’

Португалия

10.12.2020

19.09.2023

Шахтер

Порту

1:3 (д)

432’

Бельгия

28.11.2013

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

429’

Германия

24.09.2020

23.11.2021

Динамо

Бавария

1:2 (д)

* серия не закончена.

По теме:
Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0. Как сыграл 17-летний вундеркинд? Видео гола
Твенте – Лацио – 0:2. 37-летний Педро помог победить. Видео голов
Тымчик в матче с Ромой отпраздновал юбилей
цифры и факты Рома - Динамо Лига Европы Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25 октября 2024, 12:09 1
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»

Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Бокс | 24 октября 2024, 23:05 1
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру

Тайсон поблагодарил Турки Аль-Шейха за развитие бокса

Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Футбол | 25.10.2024, 07:05
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем