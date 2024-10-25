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Лига Европы
25 октября 2024, 11:48 | Обновлено 25 октября 2024, 11:52
93
0

Тымчик в матче с Ромой отпраздновал юбилей

На высшем уровне 27-летний защитник киевлян дебютировал 26 октября 2016 года

25 октября 2024, 11:48 | Обновлено 25 октября 2024, 11:52
93
0
Тымчик в матче с Ромой отпраздновал юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч с «Ромой» (0:1) стал 200-м в карьере 27-летнего защитника киевлян Александра Тымчика. 141 встречу он отыграл в чемпионатах Украины, 26 – в еврокубках, 22 – за национальную сборную, 10 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Тымчик 88 игр провел за «Динамо», 73 – за «Зарю» и 17 – за каменскую «Сталь».

На рубеж «200» Александр вышел через 7 лет 364 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 26 октября 2016 года в домашнем поединке «Динамо» с «Зарей» в 1/8 финала Кубка Украины (5:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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