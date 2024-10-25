Василий КАРДАШ: «Динамо в последний момент чего-то не хватало»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка группового раунда Лиги Европы по футболу между «Ромой» и «Динамо», в котором победили хозяева – 1:0:

«Динамовцы удивили стартовым составом, ведь целая группа ведущих исполнителей была среди запасных. Вероятно, что руководитель киевлян Александр Шовковский не забывал, что 27 октября его подопечные будут играть в УПЛ с «Шахтером» и поэтому сделал такой выбор.

Во-вторых, необычной и была тактическая схема, взятая гостями на вооружение, 3-5-2. Кстати, в последнем туре – с «Оболонью» – динамовцы в конце поединка уже действовали с тремя центральными защитниками, поэтому тренерский штаб уже заранее готовил план на игру в Риме.

Что касается собственно противостояния, то хозяева больше наиграли на победу. Обидно, что гости пропустили после, как говорится, необязательного нарушения правил, что привело к назначению пенальти. Киевлянам не откажешь в старательности, были полумоменты, но голевую «засуху» прервать не удалось. В последний момент всегда чего-то не хватало».

Отметим, что киевляне потерпели уже третье поражение подряд. В следующем туре, который состоится 7 ноября, динамовцы будут играть с «Ференцварошем».

Сейчас динамовцы занимают 35 место в ЛЕ, не набрав ни одного очка.

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