Денис ПИДГУРСКИЙ: «Думаю, это будет интересная игра»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Конечно, после предыдущего матча у команды негативное настроение. Однако мы – профессиональные спортсмены, поэтому следует забыть эту игру и хорошо подготовиться к следующему матчу с «Черноморцем».

Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном. В составе «Черноморца» сейчас много новых футболистов. В целом эта команда сбалансирована молодыми и опытными футболистами. Думаю, это будет интересная игра.

Для каждого футболиста сыграть матч всегда приятнее, чем тренироваться. Плотный график не повлияет на нашу подготовку. Мы рады, что сейчас у нас много матчей и мы можем продемонстрировать свою физическую готовность».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 25 октября в 15:30 по киевскому времени.