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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 11:05 |
38
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Думаю, это будет интересная игра»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем»

25 октября 2024, 11:05 |
38
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Думаю, это будет интересная игра»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Конечно, после предыдущего матча у команды негативное настроение. Однако мы – профессиональные спортсмены, поэтому следует забыть эту игру и хорошо подготовиться к следующему матчу с «Черноморцем».

Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном. В составе «Черноморца» сейчас много новых футболистов. В целом эта команда сбалансирована молодыми и опытными футболистами. Думаю, это будет интересная игра.

Для каждого футболиста сыграть матч всегда приятнее, чем тренироваться. Плотный график не повлияет на нашу подготовку. Мы рады, что сейчас у нас много матчей и мы можем продемонстрировать свою физическую готовность».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 25 октября в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Черноморец Денис Пидгурский
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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