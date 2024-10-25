Юрий КЛИМЧУК: «Изучаем сильные и слабые стороны одесситов»

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Мы чувствовали поддержку фанатов «Руха» в предыдущей игре и благодарны за нее. К сожалению, нам не удалось победить, но у команды еще все впереди как в чемпионате, так и в кубке. Каждый из нас постарается, чтобы такой результат больше не повторился.

Команда уже готовится к боевой игре с «Черноморцем». Это сильный соперник и нас ждет непростой поединок. Сейчас как раз изучаем сильные и слабые стороны одесситов. Игроки «Руха» качественно работают над своим восстановлением, поэтому интенсивный график не составит для нас труда».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 25 октября в 15:30 по киевскому времени.