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  4. «Обслуживается мало и плохо». В Италии оценили игру Довбика против Динамо
Италия
25 октября 2024, 10:20 |
845
0

«Обслуживается мало и плохо». В Италии оценили игру Довбика против Динамо

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 53 минуты и забил гол

25 октября 2024, 10:20 |
845
0
«Обслуживается мало и плохо». В Италии оценили игру Довбика против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» Рим и «Динамо» Киев. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 53 минуты и отметился забитым мячом с пенальти. Издание Giallorossi.net после поединка оценило игру 27-ручного футболиста:

«Он забил с пенальти, хладнокровно переиграв вратаря соперника. В остальном обслуживается мало и плохо».

В итоге журналисты поставили Артему 6.5 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Артем Довбик Рома - Динамо
Дмитро Вербинський Источник
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