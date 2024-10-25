«Обслуживается мало и плохо». В Италии оценили игру Довбика против Динамо
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 53 минуты и забил гол
24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» Рим и «Динамо» Киев. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 53 минуты и отметился забитым мячом с пенальти. Издание Giallorossi.net после поединка оценило игру 27-ручного футболиста:
«Он забил с пенальти, хладнокровно переиграв вратаря соперника. В остальном обслуживается мало и плохо».
В итоге журналисты поставили Артему 6.5 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций
Эгис Климас знает, что пережил британец