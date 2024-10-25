Защитник Динамо объяснил, почему было тяжело играть против Довбика
Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от «Ромы»
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от римской «Ромы» (0:1) в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы.
– Почему тренер Шовковский выбрал именно такую схему с тремя защитниками и как он это обосновал?
– Тренерскому штабу лучше видно, как они видят игру. Поэтому мы старались все установки, то, что они подсказывали перенести в игру. Считаю, что мы провели хороший матч против достойного соперника. Поэтому посмотрим как будет дальше.
– Вы играли на фланге, Тымчик действовал очень высоко в атаке, а Вы ближе к защите. У вас двоих были разные задачи, как у латералей?
– Да нет, у нас одинаковые были. Но где-то непривычно было играть, и видимо, мало времени было немного перестроиться. Однако считаю, что мы хорошо сыграли.
– Довбик реализовал пенальти, но кроме этого моментов у него не было. Отдельное внимание при подготовке к нему было?
– Конечно, ведь Артем хорошо цепляется за мяч, хорошо играет корпусом, руками. Поэтому против него очень трудно играть. Но наши центральные защитники хорошо справились с ним.
– После выхода Шапаренко, Бражко, Кабаева было где-то ощущение, что удастся дожать и вырвать ничью?
– Да мы и после первого тайма, и до перерыва чувствовали, что можем дожать. В первом тайме довольно хорошие моменты были, но, к сожалению, не реализовали.
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