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  4. Защитник Динамо объяснил, почему было тяжело играть против Довбика
Лига Европы
25 октября 2024, 11:02 |
279
0

Защитник Динамо объяснил, почему было тяжело играть против Довбика

Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от «Ромы»

25 октября 2024, 11:02 |
279
0
Защитник Динамо объяснил, почему было тяжело играть против Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от римской «Ромы» (0:1) в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы.

– Почему тренер Шовковский выбрал именно такую схему с тремя защитниками и как он это обосновал?

– Тренерскому штабу лучше видно, как они видят игру. Поэтому мы старались все установки, то, что они подсказывали перенести в игру. Считаю, что мы провели хороший матч против достойного соперника. Поэтому посмотрим как будет дальше.

– Вы играли на фланге, Тымчик действовал очень высоко в атаке, а Вы ближе к защите. У вас двоих были разные задачи, как у латералей?

– Да нет, у нас одинаковые были. Но где-то непривычно было играть, и видимо, мало времени было немного перестроиться. Однако считаю, что мы хорошо сыграли.

– Довбик реализовал пенальти, но кроме этого моментов у него не было. Отдельное внимание при подготовке к нему было?

– Конечно, ведь Артем хорошо цепляется за мяч, хорошо играет корпусом, руками. Поэтому против него очень трудно играть. Но наши центральные защитники хорошо справились с ним.

– После выхода Шапаренко, Бражко, Кабаева было где-то ощущение, что удастся дожать и вырвать ничью?

– Да мы и после первого тайма, и до перерыва чувствовали, что можем дожать. В первом тайме довольно хорошие моменты были, но, к сожалению, не реализовали.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо Артем Довбик Константин Вивчаренко
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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