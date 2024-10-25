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25 октября 2024, 04:58 | Обновлено 25 октября 2024, 06:12
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0

122 медали. Украинские каратисты выиграли командный зачет турнира в Польше

Престижные соревнования прошли в польском городе Бельско-Бяля

25 октября 2024, 04:58 | Обновлено 25 октября 2024, 06:12
25
0
122 медали. Украинские каратисты выиграли командный зачет турнира в Польше
UKF

Украинские спортсмены выиграли командный зачет турнира Polish Open 2024 по карате.

На престижных соревнованиях в польском городе Бельско-Бяла спортсмены украинских клубов получили 122 награды (39 золотых, 32 серебряных, 51 бронзовую).

Украина возглавила общекомандный рейтинг среди 32 стран-участниц.

Словакия, занявшая вторую строчку рейтинга, получила вдвое меньше наград (61 медаль). Третье место – у хозяев турнира, польских каратистов (57 медалей).

В десятку лучших клубов турнира попало 6 украинских коллективов. Киевский клуб Champion занял второе место, лишь одной бронзой уступив лидерство SSK Bratislava из Словакии. На третьей позиции – Leader Team из Черновцов.

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карате
Николай Степанов Источник: Минспорта Украины
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