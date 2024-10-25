122 медали. Украинские каратисты выиграли командный зачет турнира в Польше
Престижные соревнования прошли в польском городе Бельско-Бяля
Украинские спортсмены выиграли командный зачет турнира Polish Open 2024 по карате.
На престижных соревнованиях в польском городе Бельско-Бяла спортсмены украинских клубов получили 122 награды (39 золотых, 32 серебряных, 51 бронзовую).
Украина возглавила общекомандный рейтинг среди 32 стран-участниц.
Словакия, занявшая вторую строчку рейтинга, получила вдвое меньше наград (61 медаль). Третье место – у хозяев турнира, польских каратистов (57 медалей).
В десятку лучших клубов турнира попало 6 украинских коллективов. Киевский клуб Champion занял второе место, лишь одной бронзой уступив лидерство SSK Bratislava из Словакии. На третьей позиции – Leader Team из Черновцов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд
Украинец забил один гол и сделал два ассиста