122 медали. Украинские каратисты выиграли командный зачет турнира в Польше

Украинские спортсмены выиграли командный зачет турнира Polish Open 2024 по карате.

На престижных соревнованиях в польском городе Бельско-Бяла спортсмены украинских клубов получили 122 награды (39 золотых, 32 серебряных, 51 бронзовую).

Украина возглавила общекомандный рейтинг среди 32 стран-участниц.

Словакия, занявшая вторую строчку рейтинга, получила вдвое меньше наград (61 медаль). Третье место – у хозяев турнира, польских каратистов (57 медалей).

В десятку лучших клубов турнира попало 6 украинских коллективов. Киевский клуб Champion занял второе место, лишь одной бронзой уступив лидерство SSK Bratislava из Словакии. На третьей позиции – Leader Team из Черновцов.