Билеты на матч женской сборной Украины против Турции будут бесплатными
Ответный поединок пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру
Начато распространение билетов на ответный матч первого раунда плей-офф отбора женского Евро-2025 Украина – Турция.
Игра состоится 29 октября в столице Молдовы, Кишиневе, на стадионе «Зимбру». Начало – в 18:00 по Киеву.
Для получения бесплатного билета на матч необходимо: перейти по поссылке, зарегистрироваться и внести свои данные, выбрать сектор, ряд и место, каждый билет добавить в корзину.
С одного аккаунта можно скачать до 10 билетов. На каждый билет следует внести фамилию и имя, а затем скачать билет. Он придет по электронной почте и в личный кабинет. Билет можно распечатать на А4 или скачать и отсканировать с мобильного.
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