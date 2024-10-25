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Чемпионат Европы
25 октября 2024, 04:37 | Обновлено 25 октября 2024, 06:22
10
0

Билеты на матч женской сборной Украины против Турции будут бесплатными

Ответный поединок пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру

25 октября 2024, 04:37 | Обновлено 25 октября 2024, 06:22
10
0
Билеты на матч женской сборной Украины против Турции будут бесплатными
УАФ

Начато распространение билетов на ответный матч первого раунда плей-офф отбора женского Евро-2025 Украина – Турция.

Игра состоится 29 октября в столице Молдовы, Кишиневе, на стадионе «Зимбру». Начало – в 18:00 по Киеву.

Для получения бесплатного билета на матч необходимо: перейти по поссылке, зарегистрироваться и внести свои данные, выбрать сектор, ряд и место, каждый билет добавить в корзину.

С одного аккаунта можно скачать до 10 билетов. На каждый билет следует внести фамилию и имя, а затем скачать билет. Он придет по электронной почте и в личный кабинет. Билет можно распечатать на А4 или скачать и отсканировать с мобильного.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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