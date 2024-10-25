ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами

Жена Артема Кравца – Анна – напомнила о себе новыми красочными публикациями в Instagram.

Девушка продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике, отдыхая на море.

Её подписчики оценили все старания Анны по достоинству:

«Пожар», «Фигура», «Тут нужен огнетушитель» и так далее.

Пришла в комментарии и Леся Никитюк, написавшая: «Та это вообще 🔥🔥»

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Ну а мы предлагаем вам оценить последние публикации красавицы-жены Артема Кравца – советника президента киевского «Динамо»: