ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
В комментарии пришла даже Леся Никитюк
Жена Артема Кравца – Анна – напомнила о себе новыми красочными публикациями в Instagram.
Девушка продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике, отдыхая на море.
Её подписчики оценили все старания Анны по достоинству:
«Пожар», «Фигура», «Тут нужен огнетушитель» и так далее.
Пришла в комментарии и Леся Никитюк, написавшая: «Та это вообще 🔥🔥»
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ну а мы предлагаем вам оценить последние публикации красавицы-жены Артема Кравца – советника президента киевского «Динамо»:
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