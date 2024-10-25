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25 октября 2024, 05:25 |
1307
2

ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами

В комментарии пришла даже Леся Никитюк

25 октября 2024, 05:25 |
1307
2
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
Instagram. Анна Кравец

Жена Артема КравцаАнна – напомнила о себе новыми красочными публикациями в Instagram.

Девушка продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике, отдыхая на море.

Её подписчики оценили все старания Анны по достоинству:

«Пожар», «Фигура», «Тут нужен огнетушитель» и так далее.

Пришла в комментарии и Леся Никитюк, написавшая: «Та это вообще 🔥🔥»

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ну а мы предлагаем вам оценить последние публикации красавицы-жены Артема Кравца – советника президента киевского «Динамо»:

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Артем Кравец Анна Кравец фото lifestyle чемпионат Украины по футболу Динамо Киев сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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mastter77
это ужас!!!!!!!! страшилище!!!!!
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Перець
Йобаний стид
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