Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче в Саудовской Аравии
Вечером 24 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 24 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый французский хавбек Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче с Аль-Рияд (1:0). Форвард Карим Бензема отыграл за победителей весь матч.
Лидеры: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (21), Аль-Наср (17), Аль-Шабаб (15).
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур, 24 октября
Аль-Оруба – Аль-Шабаб – 0:3
Голы: Камара, 38, Хамдалла, 64, Аль-Джувайр, 90+4
Аль-Вахда – Аль-Халидж – 1:3
Голы: Амин, 45+1 – Фортунис, 55, Мартинш, 58, Нарей, 72
Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 0:1
Гол: Нголо Канте, 45+2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|7
|7
|0
|0
|21 - 6
|21
|2
|Аль-Иттихад
|8
|7
|0
|1
|21 - 8
|21
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|5
|0
|3
|9 - 5
|15
|5
|Аль-Рияд
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|6
|Аль-Таавун
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|8
|Аль-Кадисия
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9
|Аль-Иттифак
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10
|Аль-Халидж
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|11
|Аль-Оруба
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|12
|Аль-Раед
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|13
|Дамак
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14
|Аль-Вахда Мекка
|8
|1
|3
|4
|11 - 21
|6
|15
|Аль-Холуд
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16
|Аль-Фейха
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|17
|Аль-Ахдуд
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18
|Аль-Фатех
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
События матча
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