Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче в Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
24.10.2024 21:00 – FT 0 : 1
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 октября 2024, 08:47 | Обновлено 25 октября 2024, 09:34
39
0

Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче в Саудовской Аравии

Вечером 24 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 октября 2024, 08:47 | Обновлено 25 октября 2024, 09:34
39
0
Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Вечером 24 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский хавбек Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче с Аль-Рияд (1:0). Форвард Карим Бензема отыграл за победителей весь матч.

Лидеры: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (21), Аль-Наср (17), Аль-Шабаб (15).

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур, 24 октября

Аль-Оруба – Аль-Шабаб – 0:3

Голы: Камара, 38, Хамдалла, 64, Аль-Джувайр, 90+4

Аль-Вахда – Аль-Халидж – 1:3

Голы: Амин, 45+1 – Фортунис, 55, Мартинш, 58, Нарей, 72

Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Нголо Канте, 45+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 7 7 0 0 21 - 6 21
2 Аль-Иттихад 8 7 0 1 21 - 8 21
3 Аль-Наср Эр-Рияд 7 5 2 0 16 - 4 17
4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8 5 0 3 9 - 5 15
5 Аль-Рияд 8 4 1 3 11 - 12 13
6 Аль-Таавун 7 3 2 2 9 - 6 11
7 Аль-Ахли Джидда 7 3 1 3 11 - 7 10
8 Аль-Кадисия 7 3 1 3 7 - 6 10
9 Аль-Иттифак 7 3 1 3 7 - 9 10
10 Аль-Халидж 8 3 1 4 6 - 11 10
11 Аль-Оруба 8 3 1 4 9 - 15 10
12 Аль-Раед 7 2 2 3 11 - 8 8
13 Дамак 7 2 1 4 10 - 12 7
14 Аль-Вахда Мекка 8 1 3 4 11 - 21 6
15 Аль-Холуд 7 1 2 4 8 - 13 5
16 Аль-Фейха 7 1 2 4 5 - 15 5
17 Аль-Ахдуд 7 1 1 5 6 - 12 4
18 Аль-Фатех 7 1 1 5 5 - 13 4
Полная таблица

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
28’
Ziyad Al Sahawi (Аль-Рияд) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Досрочный вылет. ХИТ второй раз проиграл в Лиге чемпионов по футзалу
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Фенербахче – Ман Юнайтед – 1:1. За что удалили Моуриньо? Видео голов, обзор
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Оруба Аль-Шабаб Аль-Вахда Мекка Аль-Халидж Аль-Рияд Аль-Иттихад Джидда Н'Голо Канте видео голов и обзор Карим Бензема
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
Футбол | 25 октября 2024, 09:01 0
Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика

Римляне одержали минимальную победу в матче

«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
Бокс | 24 октября 2024, 13:16 0
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото

Александр хочет помочь украинским военным

Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25.10.2024, 03:55
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
23.10.2024, 20:42
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 2
Бокс
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем