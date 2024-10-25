Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче в Саудовской Аравии

Вечером 24 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский хавбек Нголо Канте принес победу клубу Аль-Иттихад в матче с Аль-Рияд (1:0). Форвард Карим Бензема отыграл за победителей весь матч.

Лидеры: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (21), Аль-Наср (17), Аль-Шабаб (15).

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур, 24 октября

Аль-Оруба – Аль-Шабаб – 0:3

Голы: Камара, 38, Хамдалла, 64, Аль-Джувайр, 90+4

Аль-Вахда – Аль-Халидж – 1:3

Голы: Амин, 45+1 – Фортунис, 55, Мартинш, 58, Нарей, 72

Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Нголо Канте, 45+2

Турнирная таблица