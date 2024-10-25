ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
Певица мирового уровня поделилась своими чувствами и рассказала всю правду
Шакира в интервью «GQ Spain» рассказала про расставание с Жераром Пике и призналась, что развод стал для нее более тяжелым ударом, чем она могла себе представить.
«Многие месяцы после расставания я молчала, пытаясь начать скорбеть, но я не могла по-настоящему это сделать, пока не начала писать музыку», – рассказала Шакира.
«Музыка стала моим способом исцеления. И продолжает им оставаться. Горе – это процесс, который не является линейным. Он полон эмоциональных взлетов и падений», – добавляет суперзвезда.
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«Я поняла, что дружба долговечнее любви. Я этого не знала. Жизнь отняла у меня мужа, но подарила мне столько друзей», – сказала колумбийка.
Бывшая Жерара Пике говорит, что теперь она смотрит на любовь совершенно по-другому:
«Любовь Жерара разочаровала меня. Процесс исцеления будет долгим. Мне понадобится несколько альбомов!», – закончила поп-звезда.
А мы публикуем для вас свежие снимки красотки с фотосессии для «GQ Spain». Приятного просмотра:
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