ВИДЕО. Моя любимая атмосфера! Жена Довбика празднует гол в ворота Динамо

Жена украинского нападающего Артема Довбика – Юлия Довбик – побывала на матче «Рома» - «Динамо» Киев.

Матч состоялся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в поединке забил Артем Довбик. Украинский форвард реализовал пенальти на 23-й минуте матча.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юлия Довбик поделилась эмоциями после победы римлян, опубликовав пост с фото и видео с матча:

«Моя любимая атмосфера», – подписала пост красотка.

Открыв пост, вы сможете увидеть гол Довбика прямо с трибун: