ВИДЕО. Моя любимая атмосфера! Жена Довбика празднует гол в ворота Динамо
Юлия Довбик поделилась своими эмоциями после матча Рома - Динамо
Жена украинского нападающего Артема Довбика – Юлия Довбик – побывала на матче «Рома» - «Динамо» Киев.
Матч состоялся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол в поединке забил Артем Довбик. Украинский форвард реализовал пенальти на 23-й минуте матча.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Юлия Довбик поделилась эмоциями после победы римлян, опубликовав пост с фото и видео с матча:
«Моя любимая атмосфера», – подписала пост красотка.
Открыв пост, вы сможете увидеть гол Довбика прямо с трибун:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян
Одесситы стремятся взять реванш