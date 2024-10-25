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25 октября 2024, 03:17 |
84
0

ВИДЕО. Моя любимая атмосфера! Жена Довбика празднует гол в ворота Динамо

Юлия Довбик поделилась своими эмоциями после матча Рома - Динамо

25 октября 2024, 03:17 |
84
0
ВИДЕО. Моя любимая атмосфера! Жена Довбика празднует гол в ворота Динамо
Instagram. Юлия Довбик

Жена украинского нападающего Артема ДовбикаЮлия Довбик – побывала на матче «Рома» - «Динамо» Киев.

Матч состоялся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в поединке забил Артем Довбик. Украинский форвард реализовал пенальти на 23-й минуте матча.

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Юлия Довбик поделилась эмоциями после победы римлян, опубликовав пост с фото и видео с матча:

«Моя любимая атмосфера», – подписала пост красотка.

Открыв пост, вы сможете увидеть гол Довбика прямо с трибун:

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Артем Довбик Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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