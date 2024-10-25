Винисиус и Рафинья установили уникальное достижение в ЛЧ для Бразилии

22 и 23 октября состоялся 3-й тур Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал победил Боруссию Дортмунд на Сантьяго Бернабеу (5:2), а Барселона одержала победу дома в матче против Баварии Мюнхен (4:1).

В этом туре произошел уникальный случай: два игрока одной национальности оформили хет-трик за свои команды в течение той же игровой недели в Лиге чемпионов – Винисиус Жуниор (Реал) и Рафинья (Барселона).

Ранее такое случалось 4 раза: Серхио Агуэро и Лионель Месси (дважды – в 2014 и 2016 годах) и Оливье Жиру и Карим Бензема (2015). Для бразильского дуэта это первый подобный случай в истории турнира.

В этом сезоне Винисиус и Рафинья имеют впечатляющую статистику. Вингер Барселоны провел всего 13 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись 9 голами и 8 ассистами. Винисиус, в свою очередь, сыграл за сливочных 14 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

На выходных этот дуэт сойдется как соперники в матче Барселона – Реал Мадрид, который состоится 26 октября в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дмитрий БАНАР