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Кубок конфедераций
25 октября 2024, 02:07 |
407
0

ФОТО. Мудрика признали лучшим футболистом Челси – почти 10 баллов!

Украинский вингер продолжает собирать хвалебные отзывы английской прессы

25 октября 2024, 02:07 |
407
0
ФОТО. Мудрика признали лучшим футболистом Челси – почти 10 баллов!
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик провёл один из лучших матчей в составе лондонского клуба.

В матче 2-го тура Лиги конференций «Челси» одержал выездную победу над «Панатинаикосом» со счётом 1:4 – Мудрик забил и отдал 2 ассиста.

Издание The Sun признало украинца лучшим футболистом «аристократов» – Мудрик получил 9 баллов, в то время как автор дубля Жуан Феликс получил 8 баллов.

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Журналист Джек Россер вот так описал игру Михаила в этом матче:

«Он разочаровал своих товарищей по команде, когда пробил мимо в одной из атак, но через несколько минут исправился, отдав прекрасный пас Феликсу. Затем он превратился из ассистента в бомбардира, пробив головой в дальний угол, и его улыбка сказала обо всем. Однако он вернулся к командным действиям, когда снова вывел Феликса на ударную позицию».

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций фото Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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