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Лига Европы
Мальмё
24.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
25 октября 2024, 00:02 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
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Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы

Греческий коллектив одолел соперников со счетом 1:0, Роман Яремчук просидел на скамейке

25 октября 2024, 00:02 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
117
0
Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Мальме и Олимпиакос.

Поединок прошел на стадионе Эледа в Швеции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 30-й минуте забил Аюб Эль-Кааби. На 83-й он мог оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь поединок на скамейке запасных.

После трех туров Олимпиакос с 6 очками занимает 12-е место в таблице ЛЕ. У Мальме 3 пункта и 25-я позиция.

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Мальме (Швеция) – Олимпиакос (Греция) – 0:1

Гол: Аюб Эль-Кааби, 30

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Аюб Эль-Кааби Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Мальме Лига Европы пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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