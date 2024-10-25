Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы
Греческий коллектив одолел соперников со счетом 1:0, Роман Яремчук просидел на скамейке
24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Мальме и Олимпиакос.
Поединок прошел на стадионе Эледа в Швеции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 30-й минуте забил Аюб Эль-Кааби. На 83-й он мог оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь поединок на скамейке запасных.
После трех туров Олимпиакос с 6 очками занимает 12-е место в таблице ЛЕ. У Мальме 3 пункта и 25-я позиция.
Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября
Мальме (Швеция) – Олимпиакос (Греция) – 0:1
Гол: Аюб Эль-Кааби, 30
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