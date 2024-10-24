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Сборная УКРАИНЫ
24 октября 2024, 22:49 |
20
0

Турция (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации женского чемпионата Европы

24 октября 2024, 22:49 |
20
0
Турция (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 25 октября, состоится первый поединок 1-го раунда плей-офф квалификации женского Евро-2025. Матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Эсенлер», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

В плей-офф женская сборная Украины вышла со второго места группы 4, уступив первую позицию Уэльсу. Команда Турции также в своей группе заняла второе место, пропустив на первое Швейцарию. Для выхода на чемпионат Европы командам необходимо преодолеть два раунда плей-офф. Победитель двухматчевой дуэли Турция – Украины за путевку на европейское первенство поборется с лучшей командой противостояния Греция – Бельгия.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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