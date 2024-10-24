В пятницу, 25 октября, состоится первый поединок 1-го раунда плей-офф квалификации женского Евро-2025. Матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Эсенлер», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

В плей-офф женская сборная Украины вышла со второго места группы 4, уступив первую позицию Уэльсу. Команда Турции также в своей группе заняла второе место, пропустив на первое Швейцарию. Для выхода на чемпионат Европы командам необходимо преодолеть два раунда плей-офф. Победитель двухматчевой дуэли Турция – Украины за путевку на европейское первенство поборется с лучшей командой противостояния Греция – Бельгия.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.