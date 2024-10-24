ФОТО. Известный футболист угодил в ДТП, сбив мотоциклиста

Бывшую звезду «Рейнджерс» Альфредо Морелоса арестовали, и, как сообщается, обнаружили алкоголь в его крови после того, как он сбил мотоциклиста в Колумбии.

28-летний нападающий выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, и врезался как в водителя мотоцикла, так и в грузовик.

Полиция подтвердила, что арестовала форварда «Атлетико Насьонал» и подтвердила, что он «управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».

Мотоциклиста оставили в больнице с переломами конечностей и тупой травмой живота, пишет Daily Mail.

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Известно, что сам Морелос не пострадал после аварии на своем черном пикапе, как и водитель грузовика. Noticias RCN сообщает, что футболисту придется оплатить первоначальный штраф в размере 4100 фунтов стерлингов и что его лишат водительских прав на срок от трех до пяти лет.

Авария произошла возле аэропорта «Хосе Мария Кордова» в Рионегро, Антьокья.

Региональное издание MiOriente сообщает, что авария произошла около 10 утра по местному времени 23 октября.

Также издание идентифицировало мотоциклиста как Себастьяна Гильермо Давила. Сообщается, что он в больнице в «положительном» состоянии.