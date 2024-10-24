Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известный футболист угодил в ДТП, сбив мотоциклиста
Другие новости
24 октября 2024, 23:15 |
1402
0

ФОТО. Известный футболист угодил в ДТП, сбив мотоциклиста

Экс-звезду Рейнджерс Альфредо Морелоса арестовали

24 октября 2024, 23:15 |
1402
0
ФОТО. Известный футболист угодил в ДТП, сбив мотоциклиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфредо Морелос

Бывшую звезду «Рейнджерс» Альфредо Морелоса арестовали, и, как сообщается, обнаружили алкоголь в его крови после того, как он сбил мотоциклиста в Колумбии.

28-летний нападающий выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, и врезался как в водителя мотоцикла, так и в грузовик.

Полиция подтвердила, что арестовала форварда «Атлетико Насьонал» и подтвердила, что он «управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».

Мотоциклиста оставили в больнице с переломами конечностей и тупой травмой живота, пишет Daily Mail.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Известно, что сам Морелос не пострадал после аварии на своем черном пикапе, как и водитель грузовика. Noticias RCN сообщает, что футболисту придется оплатить первоначальный штраф в размере 4100 фунтов стерлингов и что его лишат водительских прав на срок от трех до пяти лет.

Авария произошла возле аэропорта «Хосе Мария Кордова» в Рионегро, Антьокья.

Региональное издание MiOriente сообщает, что авария произошла около 10 утра по местному времени 23 октября.

Также издание идентифицировало мотоциклиста как Себастьяна Гильермо Давила. Сообщается, что он в больнице в «положительном» состоянии.

По теме:
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
ФОТО. Джорджина Родригес серьёзно заболела – она даже оказалась в больнице
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25
Глазго Рейнджерс фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 2
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 00:31 0
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Бокс | 24.10.2024, 07:48
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Бокс | 24.10.2024, 12:30
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 5
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 10
Футбол
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
23.10.2024, 20:47 3
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем