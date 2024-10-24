ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в ЛК за Челси!
Михаил отметился ассистом против Панатинаикоса
24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».
Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.
На 23-й минуте синие вышли вперед. Забил Жоау Феликс, а ассистировал ему Михаил Мудрик! Напомним, в первом туре ЛК в матче с «Гентом» Мудрик тоже оформил результативную передачу.
ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в еврокубке за Челси!
Joao Felix GOAL vs Panathinaikos #Panathinaikos 🇬🇷 ConferenceLeague #Chelsea 🏴pic.twitter.com/Pu6IsBMCkY— Soccer CLICKS (@SoccersCLICKS) October 24, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло сообщил Андрею, чтобы он готовился к игре в старте
Звездный итальянец может остаться без компенсации