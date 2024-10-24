ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в ЛК за Челси!

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

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В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 23-й минуте синие вышли вперед. Забил Жоау Феликс, а ассистировал ему Михаил Мудрик! Напомним, в первом туре ЛК в матче с «Гентом» Мудрик тоже оформил результативную передачу.

ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в еврокубке за Челси!