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  4. ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в ЛК за Челси!
Лига конференций
24 октября 2024, 20:19 |
3507
4

ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в ЛК за Челси!

Михаил отметился ассистом против Панатинаикоса

24 октября 2024, 20:19 |
3507
4
ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в ЛК за Челси!
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 23-й минуте синие вышли вперед. Забил Жоау Феликс, а ассистировал ему Михаил Мудрик! Напомним, в первом туре ЛК в матче с «Гентом» Мудрик тоже оформил результативную передачу.

ВИДЕО. Мудрик оформил второе подряд результативное действие в еврокубке за Челси!

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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Лига конференций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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NoMad
Ну от чемпіонат Греції - його рівень
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+1
Олександр
Хай би забрали в Грецію.він там буде кращим 
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0
zelc006
ФЕЄРИЧНО
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0
andre_lui
Класно
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0
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