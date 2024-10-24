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Лига конференций
24 октября 2024, 19:02 | Обновлено 24 октября 2024, 19:54
1205
0

Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК с Панатинаикосом

Матч состоится в 19:45

24 октября 2024, 19:02 | Обновлено 24 октября 2024, 19:54
1205
0
Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Панатинаикос».

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

Мудрик сделал два ассиста в этом сезоне за «Челси», голов не забивал.

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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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