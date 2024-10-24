Букмекеры оценили шансы Довбика забить в ворота Динамо в Лиге Европы

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской «Жироны». Букмекеры считают, что именно Артем является наиболее вероятным автором забитого гола в этом матче. На это дают коэффициент 1.85.

На гол нападающего Владислава Ваната в этом матче коэффициент 4.60, а Андрея Ярмоленко – 5.35.