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Лига Европы
24 октября 2024, 19:31 |
166
0

Букмекеры оценили шансы Довбика забить в ворота Динамо в Лиге Европы

Артем – самый вероятный автор забитого мяча

24 октября 2024, 19:31 |
166
0
Букмекеры оценили шансы Довбика забить в ворота Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской «Жироны». Букмекеры считают, что именно Артем является наиболее вероятным автором забитого гола в этом матче. На это дают коэффициент 1.85.

На гол нападающего Владислава Ваната в этом матче коэффициент 4.60, а Андрея Ярмоленко – 5.35.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Артем Довбик Рома - Динамо котировки букмекеров Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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