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24 октября 2024, 17:41 | Обновлено 24 октября 2024, 17:42
369
0

ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Дании представила нового главного тренера

Возглавил национальную команду Брайан Ример

24 октября 2024, 17:41 | Обновлено 24 октября 2024, 17:42
369
0
ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Дании представила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример

Датский футбольный союз объявил о назначении Брайана Римера новым главным тренером национальной команды. Сборная четыре месяца находилась без наставника.

Как сообщает пресс-служба, стороны подписали договор на два года – до конца Чемпионата мира-2026. Остальные условия контракта футбольный союз не разглашает.

В последних матчах исполнял обязанности тренера Ларс Кнудсен, ведь команда осталась без главного наставника после выступов на чемпионате Европы-2024.

К слову, ранее Брайан работал в «Андерлехте», а также успел побывать в «Брентфорде» и «Копенгагене».

Крайний матч Дании закончился результативной ничьей против Швейцарии в Лиге наций (2:2). В турнирной таблице датчане занимают вторую строчку (семь баллов).

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сборная Дании по футболу назначение тренера Лига наций
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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