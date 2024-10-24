ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Дании представила нового главного тренера
Возглавил национальную команду Брайан Ример
Датский футбольный союз объявил о назначении Брайана Римера новым главным тренером национальной команды. Сборная четыре месяца находилась без наставника.
Как сообщает пресс-служба, стороны подписали договор на два года – до конца Чемпионата мира-2026. Остальные условия контракта футбольный союз не разглашает.
В последних матчах исполнял обязанности тренера Ларс Кнудсен, ведь команда осталась без главного наставника после выступов на чемпионате Европы-2024.
К слову, ранее Брайан работал в «Андерлехте», а также успел побывать в «Брентфорде» и «Копенгагене».
Крайний матч Дании закончился результативной ничьей против Швейцарии в Лиге наций (2:2). В турнирной таблице датчане занимают вторую строчку (семь баллов).
Brian Riemer er ny landstræner for Herrelandsholdet 🇩🇰#ForDanmark pic.twitter.com/upCWaKBsCj— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) October 24, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 октября в 19:45 по Киеву
Боксеры провели первую пресс-конференцию перед реваншем