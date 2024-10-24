ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Дании представила нового главного тренера

Датский футбольный союз объявил о назначении Брайана Римера новым главным тренером национальной команды. Сборная четыре месяца находилась без наставника.

Как сообщает пресс-служба, стороны подписали договор на два года – до конца Чемпионата мира-2026. Остальные условия контракта футбольный союз не разглашает.

В последних матчах исполнял обязанности тренера Ларс Кнудсен, ведь команда осталась без главного наставника после выступов на чемпионате Европы-2024.

К слову, ранее Брайан работал в «Андерлехте», а также успел побывать в «Брентфорде» и «Копенгагене».

Крайний матч Дании закончился результативной ничьей против Швейцарии в Лиге наций (2:2). В турнирной таблице датчане занимают вторую строчку (семь баллов).