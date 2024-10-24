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  4. «Киевлянам главное не пропустить в дебюте». Прийма дал совет Динамо
Лига Европы
24 октября 2024, 16:40 |
78
0

«Киевлянам главное не пропустить в дебюте». Прийма дал совет Динамо

Экс-защитник итальянского клуба высказал мнение о выездной игре украинцев в ЛЕ

24 октября 2024, 16:40 |
78
0
«Киевлянам главное не пропустить в дебюте». Прийма дал совет Динамо
Transfermarkt. Василий Прийма

Известный в прошлом защитник донецкого «Металлурга» и луганской «Зори» Василий Прийма, который также выступал за итальянские клубы «Торино» и «Фрозиноне», эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего стоит опасаться киевским динамовцам в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Европы с «Ромой»:

«На мой взгляд, итальянский футбол не относится к зрелищным. Местные команды играют так, что плотно опекают соперника и не дают ему разгуляться, здесь всегда нужно быть на чеку. Главное — результат, и лишь когда есть комфортное преимущество в счёте, они позволяют себе немного пофеерить и поиграть на публику.

Итальянские команды не любят, когда против них действуют организованно. Поэтому я бы посоветовал динамовцам сегодня сосредоточиться на игровой дисциплине, бережно относиться к мячу и не давать сопернику пространства. Важно не пропустить в дебюте, это влияет на уверенность той же «Ромы», тогда будет проще отодвинуть игру от своих ворот с помощью вертикальных передач. Конечно, в статусе хозяев «горожане» имеют преимущество, однако я склоняюсь к тому, что всё может закончиться мирной ничьей.

На данный момент «Рома» занимает 27-е место в Лиге Европы с одним набранным очком, динамовцы проиграли оба своих матча и находятся на 35-й позиции.

Ранее легенда «Динамо» Леонид Буряк высказался о шансах киевской команды в матче против «Ромы».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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