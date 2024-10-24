«Две большие разницы». Экс-игрок Динамо оценил матч Шахтера с Арсеналом

Легендарный игрок киевского Динамо Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение донецкого Шахтера в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского Арсенала (0:1):

«Между Шахтером, который мы видели до матча с Арсеналом, и тем, что играл в поединке с лондонцами, есть две большие разницы. Шахтер в матче с Арсеналом по крайней мере лицо не потерял. Дончане выглядели достаточно солидно.

Но Шахтеру и Динамо, чтобы вернуться на свой уровень, приходится через это пройти. Сразу ничего не получается! Поэтому посмотрим, как прогресс наших клубов будет выглядеть. А, если говорить в целом, то надо все лучшее по крупицам собирать и восстанавливать в Украине тот футбол, который у нас был 10-15 лет назад».