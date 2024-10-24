«Играет за великий клуб». Легенда Динамо высказался о Довбике

Легендарный игрок киевского Динамо Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об украинском нападающем римской Ромы Артеме Довбике.

– Интересным будет противостояние Довбика против Динамо. Что вы думаете по этому поводу?

– Относительно Довбика скажу, что он играет за большой клуб. И, конечно, все хотят от него голов! Но это не всегда получается. То же самое касается киевского Динамо. Если вы хотите себя увековечить в этом клубе в качестве легенды, у вас нет права на ошибку! В каждой игре нужно доказывать и подтверждать, что вы действительно футболисты, которые готовы вписать свои имена в историю Динамо Киев.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.