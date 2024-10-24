Бывший игрок Динамо будет работать тренером в Бразилии.

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Карлос Корреа будет работать в тренерском штабе бразильского клуба «Риу Бранку». Новый клуб Карлоса выступает в 4-м дивизионе страны. Наивысшим достижением «Риу Бранку» является участие в бразильской Серии В.

Для Карлоса Корреа это дебют на тренерской должности, ведь 43-летний специалист только в 2022 году завершил игровую карьеру, а в 2024-м получил соответствующую тренерскую лицензию.

Карлос подписал контракт с киевским «Динамо» в 2006 году. Среди его достижений — две победы в украинской Премьер-лиге и два Кубка Украины. Также трижды выигрывал Суперкубок Украины. За украинский клуб Корреа провел 108 матчей и забил 14 мячей.