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Бразилия
24 октября 2024, 14:40 | Обновлено 24 октября 2024, 14:44
332
0

Бывший игрок Динамо будет работать тренером в Бразилии.

Карлос Корреа в киевском клубе был одним из первых успешных бразильских футболистов

24 октября 2024, 14:40 | Обновлено 24 октября 2024, 14:44
332
0
Бывший игрок Динамо будет работать тренером в Бразилии.
UEFA. Карлос Корреа

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Карлос Корреа будет работать в тренерском штабе бразильского клуба «Риу Бранку». Новый клуб Карлоса выступает в 4-м дивизионе страны. Наивысшим достижением «Риу Бранку» является участие в бразильской Серии В.

Для Карлоса Корреа это дебют на тренерской должности, ведь 43-летний специалист только в 2022 году завершил игровую карьеру, а в 2024-м получил соответствующую тренерскую лицензию.

Карлос подписал контракт с киевским «Динамо» в 2006 году. Среди его достижений — две победы в украинской Премьер-лиге и два Кубка Украины. Также трижды выигрывал Суперкубок Украины. За украинский клуб Корреа провел 108 матчей и забил 14 мячей.

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Карлос Корреа Динамо Киев назначение тренера чемпионат Бразилии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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