«Я, наверное, самый счастливый игрок в мире, ведь в клубе я играю с Криштиану Роналду, а в сборной – с Лионелем Месси», – эти слова принадлежат Пауло Дибале «ювентийской» поры. Впрочем, счастье – категория мимолетная. Однако и пахать до седьмого пота ради благосклонности футбольной Фортуны Дибала умеет, чего уж там. Впоследствии Дибала скажет, что у Роналду научился преданности спорту, отношению к победе, а сыграть с Месси было его детской мечтой. Добавлю, что третьим в рейтинге своих лучших партнеров на футбольном поле оттянутый форвард «Ромы» по прозвищу Сокровище называет Гонсало Игуаина.

Мне всегда было интересно, как игроки, завоевавшие титул чемпиона мира («очень сложно описать мои эмоции 18 декабря 2022 г., самые большие эмоции в моей карьере» – слова Пауло) находят для себя мотивацию играть дальше. История знавала примеры и стремительного отхода в тень, снижения игровых кондиций после весомого успеха, и использования престижнейшего командного титула как стимула для дальнейшего роста с прицелом на индивидуальные награды, и своеобразного плато развития: есть уровень, ниже которого – никак, однако и выше – проблематично. Что ж, 6 лет назад рыночная стоимость Дибалы составила 110 млн евро, ныне – почти в десять раз меньше. Однако…

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«В Риме игрок его класса не украшал «Стадио Олимпико» со времен Франческо Тотти», – изысканный журналистский пассаж от Джеймса Хорнкастла из The Athletic. Этот британец, будучи преданным болельщиком «Лидс Юнайтед», жил в свое время в Риме, прекрасно разговаривает и пишет на итальянском и считается едва ли не крупнейшим англоязычным знатоком итальянского футбола, ныне в частности пишет книгу о Роберто Баджо, выход которой ожидается в конце июля 2025 г. Итак, пару лет назад 10-тысячная экзальтированная толпа тифози «Ромы» радостно приветствовала Пауло, как мессию. Никак иначе. Однако уже в межсезонье текущего года все более активными были слухи о переезде аргентинца в Саудовскую Аравию. Поговаривали о заинтересованности одного из тамошних клубов, предложении 3-летнего 75-миллионного контракта (в «Роме», по данным портала one-versus-one.com, его годовая зарплата составляет 7 млн ​​евро, а контракт, кстати, истекает по окончании нынешнего сезона) и… сомнения самого игрока. Дело в том, что его половинке – модели, актрисе и певице уроженке Буэнос-Айреса Ориане Сабатини (молодые люди обручились в июле текущего года) – нравится жить именно в Риме, да и опасения невызова в национальную сборную, если отзовется на арабское предложение (как это, лишиться возможности играть вместе с Месси!) также беспокоили 30-летнего чемпиона мира. И вроде бы Дибала уже сказал «да» аравийцам, попав после этого в опалу в среде ультрас «Ромы». Ну, и рядовые «скарферы»-«романисти» были разочарованы. Однако, как бы то ни было, а Рим есть Рим. И Дибала-Сокровище, в конце концов, решил, что Вечный город и любимый клуб столичных жителей («Лацио» все-таки больше поддерживают фаны, живущие вокруг столицы) лучше, чем даже ошеломляющие 75 миллионов. И снова «Стадио Олимпико» запестрел футболками с его фамилией. А Дибала признался: «Италия дала мне все. Мне сложно видеть себя вне Италии, потому что я здесь вырос и стал человеком».

Заметил, что первая половина календарного года, то есть вторая половина футбольного сезона у Дибалы обычно складывается лучше, чем соответственно вторая половина года, она же – первая половина сезона. Прибавляет по ходу, что называется. 2024-й – не исключение. Средние оценки Дибалы в первом полугодии были гораздо выше, чем сейчас. Однако уже в этом сезоне по средним оценкам от, например, sofascore.com он пока что является лучшим игроком «Ромы», хотя объективно средний балл не супервысокий. По оценкам же whoscored.com, он 2-й в «Роме» после Брайана Кристанте. В то же время – парадокс: ни разу Пауло не был признан лучшим игроком матча (Довбика, кстати, тот же sofascore.com дважды отмечал подобным признанием). То есть он в некоторой степени абстрактно, а не конкретно лучший. Самый удачный матч Пауло – сентябрьский против «Удинезе», на тот момент лидера чемпионата (вообще серия А на старте сезона радовала разноцветьем возглавляющих таблицу, немало их было, и каждый тур – разные, пока все более-менее не перебродило и не устаканилось на «Наполи»). Бьет по воротам Дибала в среднем дважды за игру (чаще в «Роме» это делают только Артем Довбик и Лоренцо Пеллегрини). В то же время по проценту успешности передач Дибала лидирует среди игроков передней линии «Ромы», опережая (простите за игру слов!) и Пеллегрини, и Довбика, и Стефана Эль-Шаарави, и Эльдора Шомуродова. Отмечу и частые и успешные кроссы Дибалы: в среднем 2 за матч. В то же время, едва не достигает двойки и показатель длинных передач Дибалы. Это, по-моему, свидетельствует о тои, что он нередко отходит назад в поисках мяча, а в дальнейшем пасом вразрез способен вывести партнера к воротам соперников. Дибала является безоговорочным лидером римского клуба по ключевым передачам: 2,2 за матч. Не подлежит сомнению и его умение спровоцировать оппонентов заработать фол на себе, ведь Сокровище также лидирует в этой классификации в «Роме» с показателем 2 за игру. И еще один немаловажный момент. Есть такой малопопулярный статистический показатель, как инициирование опасных атак. Так вот он у 21-го номера римлян в этом сезоне воистину гроссмейстерский: по данным портала one-versus-one.com, достигает 26-ти. Может, в этом контексте и не совсем корректно сравнение с Артемом, ведь украинец действует на острие атаки, в отличие от оттянутого нападающего/правого вингера Дибалы, но, тем не менее, у нашего соотечественника этот показатель составляет всего 9.

Слабые стороны Дибалы? Вероятно, игра на 2-м этаже. Различные статистические порталы дают разную статистку, большинство настаивает на том, что в серии А в этом сезоне в борьбе за верховые мячи 177-сантиметровый Дибала пока не выиграл ничего, некоторые (подавляющее меньшинство!) рисуют какие-то скудные показатели успешных верховых дуэлей у аргентинца. Но в свое время и головой он забивал, хотя, впрочем, с годами все реже. Правая нога? По-моему, как для ярко выраженного левши, правая у Дибалы вполне рабочая. Хотя большинство своих голов он забивал левой, однако и ударить правой при удобном случае – не проблема для 21-го номера «Ромы» (в «ювентийский» период карьеры аргентинца от его правой настрадался в частности «Лацио»). Игра в обороне также, вроде бы, и не принадлежит к добродетелям чемпиона мира, ведь количество перехватов в среднем за игру за игру у него мизерное: 0,2. В то же время, несмотря на мнимую нелюбовь к отработке в низком блоке, у Дибалы – 1,2 отбора за игру. Только 4 игрока «джалло-росси» могут похвастать более высоким показателем. К тому же, важной добродетелью Дибалы является то, что он совершенно не нарушает правил: ни одного фола в этом сезоне в матчах серии А! Выходит, что может коррелировать один из лучших показателей в отборах с чистой игрой! Доказано чемпионом мира!

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала и Николо Барела

В одном из интервью Дибала, имея опыт дюжины лет проживания в Италии, пожаловался, что на Апеннинах изредка видит детей, играющих в футбол на улицах. «Тренировка? – переспрашивает Пауло. – Понимаете, в Аргентине детские тренеры дают ребятам больше свободы. Парням разрешено творить и изобретать на поле. А в Италии сплошь и рядом слышишь обращение алленаторе к игрокам детских команд: «Два касания!», «Отдай мяч туда!», «Не делай этого!». Такое программирование игроков сызмальства (чуть ли не с пеленок!) подавляет дриблинговые навыки, по мнению Дибалы. Победа? Отвечая на этот полувопрос-полуутверждение, Дибала цитирует девиз бывшего президента «Юве» Джампьеро Бониперти: «Победа не просто важна, а это единственное, что имеет ценность!». Хотя несколько лет Пауло уже не играет за «Ювентус», тот слоган прочно в нем укоренился, даже на уровне подсознания.

Будущее? В этом году Дибала сказал фразу, которая вполне может послужить слоганом-дорожной картой: «Теперь мое будущее – это следующая игра». Итак, неширокий горизонт планирования, своеобразное смирение с тем, что начертано звездами. Может, в этом и есть краеугольный камень современности, ведь все меняется кардинально и удивительно быстро? Известно, что знаменитый соотечественник Дибалы Диего Армандо Марадона во время игр разговаривал с мячом. Дибала куда более романтичен, ведь он целует мяч перед началом игры. «Я не хочу надоедать ему разговорами, а поцелуй делает его самым близким ко мне», – говорит Дибала. Этим вызывает симпатии женщин-«романисток» (несмотря на свадьбу Пау в этом году) и, что ни говорите, а привлекает удачу. Впрочем, надеюсь, что именно сегодня Фортуна изменит титулованному аргентинцу.

Алексей РЫЖКОВ