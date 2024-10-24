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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 13:32 |
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Оболонь

26 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

24 октября 2024, 13:32 |
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Оболонь
УПЛ

В субботу, 26 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Оболонь»

Команды встретятся во Львове, на стадионе «Украина».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Карпаты» занимают 8-е место, имея 12 очков. У «Оболони» 5 пунктов и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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