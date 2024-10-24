В субботу, 26 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Оболонь»

Команды встретятся во Львове, на стадионе «Украина».

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В таблице УПЛ «Карпаты» занимают 8-е место, имея 12 очков. У «Оболони» 5 пунктов и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV