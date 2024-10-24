Сын Зидана мечтает играть во Франции. В какой команде?

Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, рассказал, что мечтает попасть в французский чемпионат:

«Я бы очень хотел открыть для себя французскую Лигу 1. Это тот чемпионат, который мне действительно нравится. Два года назад у меня была возможность поиграть во Франции, но не сложилось.

Я родился в Марселе, поэтому мечтаю играть за команду из моего родного города. Я понимаю, что сейчас не самое удачное время для этого, однако надеюсь попасть туда в будущем», – признался Зидан.

26-летний Лука Зидан в этом сезоне выступает в Сегунде за «Гранаду», однако играет крайне редко – провел только два матча в чемпионате. «Гранада» занимает третье место в турнирной таблице и борется за повышение в классе.