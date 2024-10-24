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Англия
24 октября 2024, 13:03 | Обновлено 24 октября 2024, 13:25
840
0

Ман Сити нацелился на звезду Реала. Его считают заменой для де Брюйне

Арда Гюлер может продолжить карьеру в АПЛ

24 октября 2024, 13:03 | Обновлено 24 октября 2024, 13:25
840
0
Ман Сити нацелился на звезду Реала. Его считают заменой для де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Английский «Манчестер Сити» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» видят в 19-летнем футболисте замену для лидера команды – бельгийского хавбека Кевина де Брюйне, который может покинуть клуб в конце сезона 2024/25.

В этой кампании Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее хакеры «отправили» Арду Гюлера в туринский «Ювентус».

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Арда Гюлер Кевин де Брюйне Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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