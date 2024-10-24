Ман Сити нацелился на звезду Реала. Его считают заменой для де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» видят в 19-летнем футболисте замену для лидера команды – бельгийского хавбека Кевина де Брюйне, который может покинуть клуб в конце сезона 2024/25.

В этой кампании Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее хакеры «отправили» Арду Гюлера в туринский «Ювентус».