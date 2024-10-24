Ман Сити нацелился на звезду Реала. Его считают заменой для де Брюйне
Арда Гюлер может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Манчестер Сити» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «горожане» видят в 19-летнем футболисте замену для лидера команды – бельгийского хавбека Кевина де Брюйне, который может покинуть клуб в конце сезона 2024/25.
В этой кампании Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее хакеры «отправили» Арду Гюлера в туринский «Ювентус».
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