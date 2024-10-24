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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 12:04 | Обновлено 24 октября 2024, 12:37
246
0

ПОНОМАРЕВ: «В составе Черноморца много качественных футболистов»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с одесситами

24 октября 2024, 12:04 | Обновлено 24 октября 2024, 12:37
246
0
ПОНОМАРЕВ: «В составе Черноморца много качественных футболистов»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«У команды сейчас не лучшее настроение, впрочем надо проанализировать свою предыдущую игру и двигаться дальше. Чемпионат – длинная дистанция, во время которой будут разные, в том числе и негативные результаты. Но это будет уроком для игроков.

«Черноморец» - это хорошая команда. В первых 10 турах они набрали 11 очков и это не случайность, ведь в составе одесситов есть много качественных футболистов. Те же Бутко и Петряк – опытные игроки, которые в свое время выступали за «Шахтер» и «Зарю». Мы должны серьезно подготовиться к этому поединку и продемонстрировать свою самоотдачу, быть сконцентрированными.

Те воспитанники Академии, которые хорошо проявляют себя в составе «Руха-2» и команде U-19, приобщаются к тренировкам с первой командой. Если будет такая возможность, то они получат свой шанс. Также радует, что травмированные футболисты начинают тренироваться с нами. Конечно, им нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции, но когда они будут в форме, то команда будет иметь больше возможностей для ротации. Это важно, потому что на старте чемпионата «Рух» фактически не имел равноценной замены травмированным игрокам основы. Все видели, что Марко Сапуга и Евгений Пастух очень усилили нашу игру, когда вышли на поле. Это лидеры команды и даже еще в не совсем оптимальной форме они являются эффективными».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 25 октября в 15:30 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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