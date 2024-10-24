Бомбардиры Лиги чемпионов 2024/2025. Кто лидер после 3-го тура?

22-23 октября состоялись матчи 3-го тура основной стадии обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В 18 матчах клубы забили друг другу 51 гол, в среднем – 2, 83 гола за поединок.

Среди бомбардиров Лиги чемпионов произошли небольшие изменения. В единоличные лидеры вышел Гарри Кейн из «Баварии». В 3-м туре он отметился одним голом в поединке против «Барселоны» (1:4). Теперь на счету англичанина 5 голов.

Ближайший преследователь Кейн – нападающий «Барселоны» Рафинья. После хет-трика в ворота мюнхенцев он имеет 4 гола в нынешней Лиге чемпионов.

За Кейном и Рафиньей располагаются сразу 12 футболистов, у которых по 3 гола.

Бомбардиры основной стадии Лиги чемпионов 2024/2025