Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бомбардиры Лиги чемпионов 2024/2025. Кто лидер после 3-го тура?
Лига чемпионов
24 октября 2024, 10:35 | Обновлено 24 октября 2024, 10:42
787
0

Бомбардиры Лиги чемпионов 2024/2025. Кто лидер после 3-го тура?

Лучшим голеадором является Гарри Кейн

24 октября 2024, 10:35 | Обновлено 24 октября 2024, 10:42
787
0
Бомбардиры Лиги чемпионов 2024/2025. Кто лидер после 3-го тура?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

22-23 октября состоялись матчи 3-го тура основной стадии обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В 18 матчах клубы забили друг другу 51 гол, в среднем – 2, 83 гола за поединок.

Среди бомбардиров Лиги чемпионов произошли небольшие изменения. В единоличные лидеры вышел Гарри Кейн из «Баварии». В 3-м туре он отметился одним голом в поединке против «Барселоны» (1:4). Теперь на счету англичанина 5 голов.

Ближайший преследователь Кейн – нападающий «Барселоны» Рафинья. После хет-трика в ворота мюнхенцев он имеет 4 гола в нынешней Лиге чемпионов.

За Кейном и Рафиньей располагаются сразу 12 футболистов, у которых по 3 гола.

Бомбардиры основной стадии Лиги чемпионов 2024/2025

По теме:
ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вместо Холанда может играть Стоунз»
Лига чемпионов Гарри Кейн Рафинья Диас
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 1
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»
Бокс | 24 октября 2024, 06:48 7
Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»
Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»

Британский боксер признался, что хочет заработать как можно больше, пока не уйдет на пенсию

Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Бокс | 24.10.2024, 07:48
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
«Он хорошо...» Ребров оценил результативность Довбика перед матчем с Динамо
Футбол | 24.10.2024, 11:28
«Он хорошо...» Ребров оценил результативность Довбика перед матчем с Динамо
«Он хорошо...» Ребров оценил результативность Довбика перед матчем с Динамо
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 24.10.2024, 07:15
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
22.10.2024, 20:23 3
Снукер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 4
Футбол
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 9
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем