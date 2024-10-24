Экс-игрок Динамо рассказал, как команда может взять очки с Ромой

Бывший защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от поединка 3-го тура Лиги Европы, в котором в Риме 24 октября встретятся «Рома» и «Динамо».

– Уровень конкуренции в УПЛ не такой, каким был раньше. Сегодня говорить о развитии футбола в Украине не приходится, исходя из наших реалий. Логистика, хоть и не основной, но один из тех факторов, которые влияют. Это где-то бьет по концентрации, высокий пик травматичности после долговременных переездов. Восстановление на колесах не даст тебе полностью отойти.

– Динамо в матче с Ромой может рассчитывать на первые зачетные баллы?

– Будет тяжело с ними. Рома последний матч с Интером провела на достойном уровне. Против них придется много работать в обороне, особенно при игре в собственной штрафной.

– Вы согласны, что оборона Динамо является самым слабым звеном в команде?

– Никто сейчас утвердительно не назовет основную пару центрбеков, потому что сезон начинали Дячук и Попов, которые выпадали на время. Михавко, Биловар, Себальйос не были первым выбором тренерского штаба.

– Лично вам нравится работа во главе Динамо ваших близких друзей – Александра Шовковского, Сергея Федорова?

– Я вижу, что команда бежит, как мы играли раньше, рискует где-то. Команда по-другому начала двигаться. Ему не хватает под рукой качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию, как Александр Владимирович.

Не все умеют так думать, но движение в правильном направлении - оно есть. Сергей Владиславович имеет многолетний опыт работы в первой команде, разбирается в тренировочном процессе и всем остальном.

В команде должны появиться лидеры, которые потянут за собой команду. Они должны проявят себя в каждой игре. У кого-то не пошла игра, чтобы кто-то другой подхватил.

– Вы заметили у Ромы слабые места?

– С Интером они провели достаточно неплохой матч. Они допустили единственную ошибку, которая и привела к голу Мартинеса, - рассказал Ващук.