Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо рассказал, как команда может взять очки с Ромой
Лига Европы
24 октября 2024, 09:13 | Обновлено 24 октября 2024, 09:26
267
0

Экс-игрок Динамо рассказал, как команда может взять очки с Ромой

Владислав Ващук – о предстоящем матче 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 09:13 | Обновлено 24 октября 2024, 09:26
267
0
Экс-игрок Динамо рассказал, как команда может взять очки с Ромой
ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от поединка 3-го тура Лиги Европы, в котором в Риме 24 октября встретятся «Рома» и «Динамо».

– Уровень конкуренции в УПЛ не такой, каким был раньше. Сегодня говорить о развитии футбола в Украине не приходится, исходя из наших реалий. Логистика, хоть и не основной, но один из тех факторов, которые влияют. Это где-то бьет по концентрации, высокий пик травматичности после долговременных переездов. Восстановление на колесах не даст тебе полностью отойти.

– Динамо в матче с Ромой может рассчитывать на первые зачетные баллы?

– Будет тяжело с ними. Рома последний матч с Интером провела на достойном уровне. Против них придется много работать в обороне, особенно при игре в собственной штрафной.

– Вы согласны, что оборона Динамо является самым слабым звеном в команде?

– Никто сейчас утвердительно не назовет основную пару центрбеков, потому что сезон начинали Дячук и Попов, которые выпадали на время. Михавко, Биловар, Себальйос не были первым выбором тренерского штаба.

– Лично вам нравится работа во главе Динамо ваших близких друзей – Александра Шовковского, Сергея Федорова?

– Я вижу, что команда бежит, как мы играли раньше, рискует где-то. Команда по-другому начала двигаться. Ему не хватает под рукой качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию, как Александр Владимирович.

Не все умеют так думать, но движение в правильном направлении - оно есть. Сергей Владиславович имеет многолетний опыт работы в первой команде, разбирается в тренировочном процессе и всем остальном.

В команде должны появиться лидеры, которые потянут за собой команду. Они должны проявят себя в каждой игре. У кого-то не пошла игра, чтобы кто-то другой подхватил.

– Вы заметили у Ромы слабые места?

– С Интером они провели достаточно неплохой матч. Они допустили единственную ошибку, которая и привела к голу Мартинеса, - рассказал Ващук.

По теме:
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Жозе МОУРИНЬО: «Лигу Европы точно выиграет английская команда»
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Владислав Ващук Лига Европы Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 1
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»
Бокс | 24 октября 2024, 06:48 7
Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»
Тайсон ФЬЮРИ: «В боксе меня интересуют только деньги»

Британский боксер признался, что хочет заработать как можно больше, пока не уйдет на пенсию

Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 24.10.2024, 07:15
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Бокс | 23.10.2024, 20:47
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 24.10.2024, 09:59
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 8
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 2
Футбол
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
22.10.2024, 20:23 3
Снукер
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем